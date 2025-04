Mauro Corona: "Mi hanno ritirato la patente, sono in cura per l'alcol"

Mauro Corona rivela a Verissimo di non avere, momentaneamente, la patente di guida: "Da un paio di mesi sono in cura perché mi hanno ritirato la patente. Devo fare delle analisi, andare dallo psicologo. Vediamo se va bene, altrimenti dirò loro: 'Tenetevela, quando sarò morto mettetela all'asta per guadagnarci dei soldi'".

Per quanto riguarda il suo difficile rapporto con l'alcol, lo scrittore, 74 anni, dice: "A causa dell'alcol ho avuto dei processi: per ubriachezza molesta, interruzione di funzione religiosa, turpiloquio in luogo sacro, sequestro di persona. Mi è anche capitato di offendere le persone che mi vogliono bene, che è la cosa più vile che un essere umano possa fare".

Mauro Corona non ha mai nascosto il suo problema con l'alcol: "Ho delle bevute strane: ho cento sbronze tranquille e poi ce n'è una in cui mi entra il demonio".