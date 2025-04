Rupert Grint di nuovo papà: è nata la seconda figlia di Ron Weasley di Harry Potter

Instagram: @rupertgrint

Rupert Grint, l'attore che ha interpretato Ron Weasley nella saga di Harry Potter, diventa papà per la seconda volta. L’attore britannico, 36 anni, e la compagna Georgia Groome annunciano la nascita della loro seconda figlia, Goldie G. Grint.

Grint pubblica su Instagram una foto della neonata, vestita con una tutina bianca su cui è ricamato il suo nome. "Benvenuta Goldie", scrive l’attore, ringraziando anche il medico che ha seguito la gravidanza. Come già avvenuto per la nascita della primogenita, la coppia mantiene grande riservatezza, scegliendo di non rendere pubblica la gravidanza fino al momento della nascita.

Rupert Grint e Georgia Groome sono già genitori di Wednesday G. Grint, nata nel maggio 2020. Anche allora, Grint aveva scelto i social per condividere la gioia della paternità, inaugurando il suo profilo Instagram proprio con l’annuncio della nascita.

Grint in alcune interviste ha raccontato: “Essere papà è incredibile, è la cosa più bella che ci sia. È sorprendente come cambi tutto, diventa la tua priorità assoluta”.