Maurizio Ferrini e le difficoltà economiche: "Facevo oroscopi a pagamento"

Maurizio Ferrini parla delle difficoltà economiche che ha affrontato in un periodo difficile della sua carriera. Dopo diversi anni di successo come attore e comico, Maurizio Ferrini ha iniziato a rifiutare alcune offerte di lavoro: "I primi tempi della fama hai una sorta di esproprio di personalità, non sei più tu. Io ho fatto degli erroroni, ho detto dei no a progetti importanti". "Sono riuscito a dire no a tutti. A un certo punto ho iniziato ad avere la fama di persona fuori di testa e inaffidabile", aggiunge Maurizio Ferrini che di conseguenza è stato lontano dalle scene per diversi anni: "Tanti amici mi hanno aiutato, anche economicamente. Poi, da grande appassionato di astrologia, per qualche anno ho fatto oroscopi a pagamento. Ho frequentato un ambiente di astrologi capaci". "Quando non lavoravo, mi abbattevo. Le provavo tutte. Bussavo dappertutto", aggiunge l'attore e comico, 71 anni. Negli anni duemila e in particolare dal 2020, Maurizio Ferrini è tornato ad avere successo soprattutto grazie al suo personaggio di Signora Coriandoli: "Oggi sono felice".