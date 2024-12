Maura Paparo parla della lotta contro il tumore al seno: "La mia preoccupazione era per i miei genitori e mia figlia"

Maura Paparo parla a Verissimo della sua lotta contro il tumore al seno. "In quel momento la mia preoccupazione è stata per i miei genitori e per mia figlia", afferma l'ex insegnante di Amici, ricordando il momento della diagnosi.

Maura Paparo decise infatti di non rivelare ai genitori la diagnosi, per proteggerli. "Gliel'ho detto quando ho finito il percorso. Non erano nelle condizioni di avere questa preoccupazione", spiega la ballerina e coreografa, 57 anni, riferendosi alla malattia del papà e della mamma.

Parlando invece della figlia: " Ho sempre cercato di non farle pesare nulla e credo di non averle trasmesso quest'ansia". Oggi Maura Paparo sta bene: "Ogni sei mesi ho l'ansia dei controlli, ma cerco di affrontarli bene".

L'insegnante di Amici condivide anche un messaggio per la prevenzione: "È importante. Io l'ho scoperto perché mi controllavo e grazie a questo sono riusciti a prendere in tempo la cosa che poteva essere molto più grave".