Grande spavento per Mattia Zenzola. Il vincitore della scorso edizione di Amici ha raccontato, tramite alcune storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, di essere stato tamponato da un pirata della strada, il quale poi è scappato senza prestare soccorso.

"Mi riempirebbe il cuore immaginare un mondo nel quale una persona che si schianta con velocità (con tanto di stop) contro un'auto si fermasse almeno a dare soccorso, invece di scappare via senza pietà", lo sfogo del ballerino sui social.

Zenzola ha anche pubblicato una foto della sua auto danneggiata e ha successivamente rassicurato tutti: "Ringrazio chi si è fermato a dare una mano senza pensarci due volte, chi si è fermato anche solo per chiedere se fosse tutto a posto. Grazie per tutti i messaggi che sto ricevendo, non preoccupatevi è tutto ok".