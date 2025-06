Francesca Sofia Novello, l'abbraccio con Cesare Cremonini: "Bravo amico mio"

Francesca Sofia Novello mostra tramite le storie del suo profilo Instagram alcuni momenti speciali del concerto dell'amico Cesare Cremonini a San Siro. Tra questi, anche un tenero scatto che ritrae la modella mentre abbraccia il cantante. "Bravo amico mio!", sono le parole scelte da Francesca Sofia a corredo della foto, condivisa in occasione dello show del 16 giugno che l'artista ha tenuto allo stadio Meazza di Milano.

Francesca Sofia Novello - presente al concerto in compagnia del compagno Valentino Rossi e di alcuni amici - mostra sui social anche il momento in cui Cesare Cremonini chiama l'ex pilota di moto GP e caro amico sul palco di San Siro per prendersi gli applausi del pubblico.

"Sei immenso, Ce!", scrive la modella nel pubblicare un video di Cremonini che canta e balla sulle note di Ora che non ho più te.

Francesca Sofia Novello a Verissimo: "Credo che Valentino sia l'uomo della mia vita"

Ospite a Verissimo, Francesca Sofia Novello aveva parlato della sua vita con Valentino Rossi: "La vita con Vale è veramente molto semplice, viviamo a Tavullia circondati da persone che sono cresciute con lui. Quindi c'è una grandissima tutela della privacy e della nostra vita". Sul compagno aveva poi detto: "È un ragazzo simpatico e solare. Ci siamo frequentati un anno come amici e poi ci siamo fidanzati".

Sempre a Verissimo, la modella aveva detto a proposito di un futuro matrimonio: "Credo che Vale sia l'uomo della mia vita. Se succede bene, ma ci amiamo uguale. Non serve una fede al dito per avere fede nel cuore, dico spesso io".