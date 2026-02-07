Matteo Paolillo: "Sono molto innamorato"

Matteo Paolillo ha il cuore impegnato. A rivelarlo è lo stesso attore, 30 anni, a Verissimo. "Sono molto innamorato e molto felice", afferma Matteo Paolillo, che sta vivendo una storia d'amore da quasi due anni.



"Ci siamo conosciuti all'estero. Stiamo bene", aggiunge l'attore, che ha sempre mantenuto grande riservatezza sulla sua vita privata: "Ci tengo a tenere alcune cose private, ma sono cose belle quindi è giusto anche dirle".



Per quanto riguarda invece il suo rapporto con il gossip, Matteo Paolillo afferma: "Mi fa sorridere. Molte cose non sono vere, vengono inventate. Però se a qualcuno interessa conoscere la mia vita sono contento per loro".