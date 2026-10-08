"Non ero pronta per questo dolore. Ero pronta per tante altre cose, ma non per questo": Matilde Gioli condivide il dolore per la scomparsa del suo cagnolino Kalel. "Mi hai donato i sei anni più profondi, divertenti, significativi e intensi della mia vita. Hai lottato come un drago fino alla fine, ma poi mi hai guardata e mi hai detto 'mamma sono stanco'", scrive l'attrice, 37 anni, condividendo uno scatto di Kalel.



"Credo che tu sia venuto su questo mondo con la precisa missione di rendermi migliore e aiutarmi a crescere. L’hai fatto amore mio, grazie a te ho scoperto di avere una forza che non mi sarei mai sognata. Temo che tu abbia mollato proprio perché hai sentito che io potevo camminare da sola e a quel punto hai deciso di lasciarti andare e riposare in pace", aggiunge Matilde Gioli.

"Sappi che non ero pronta a vivere senza di te. Mi sta sanguinando il cuore e vorrei tornare indietro nel tempo solo per poterti ancora sentire respirare sul mio petto. Grazie Kalel per quello che hai fatto per me, con te muore una parte della mia anima. Ora riposa tranquillo e corri sulle spiagge come ti piace tanto fare", conclude l'attrice, che è una grandissima amante degli animali, appassionata, oltre che di cani e gatti, anche di cavalli.

Nel video sotto, l'ultima intervista di Matilde Gioli a Verissimo insieme ad Asia Argento.