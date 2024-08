Matilde Gioli, le foto dall'ospedale: "Starò a riposo per un po'"

Con una serie di scatti pubblicati sui social, Matilde Gioli fa sapere di essere ricoverata in ospedale. "Starò a riposo per un po’. Se vi va scrivetemi titoli di libri e film preferiti", ha scritto l'attrice, 34 anni, come didascalia delle foto in cui si vede una gamba ingessata.

Tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo le hanno mostrato vicinanza nei commenti al post. "Riprenditi presto", ha scritto Giulia Bevilacqua. "Ma cosa mi combini?", è il commento di Giulia Stabile.

Matilde Lojacono, questo il vero nome di Matilde Gioli, era stata già vittima di un brutto incidente all'età di 16 anni. "Ero a Londra per la classica vacanza-studio. Un giorno siamo andati in un parco acquatico, hanno aperto l'area tuffi e io mi sono tuffata da un'altezza di cinque metri, dietro di me si è tuffato subito un compagno del college dalla corporatura molto robusta. Lui si è tuffato senza guardare, io ero appena riemersa dall'acqua e lui mi è caduto sulla schiena da un'altezza di cinque metri. Mi ha devastata: cinque fratture vertebrali importanti, trauma cranico", aveva raccontato l'attrice a Verissimo.

Matilde Gioli aveva rischiato di perdere l'uso delle gambe: "All'inizio i medici non sapevano nemmeno se fossi tornata a camminare. Oggi racconto l'incidente con il sorriso perché sono in piedi e non era scontato. Non è un racconto triste, è il racconto di un miracolo e di un regalo che mi è stato fatto da non so chi".