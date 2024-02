Matilde Brandi e la festa di compleanno a sorpresa

Instagram @matildebrandireal

Matilde Brandi il 27 febbraio compie 55 anni e il compagno Francesco Tafanelli e le amiche della showgirl, tra le quali Manila Nazzaro, Michela Miconi e Stefania Orlando, le hanno organizzato una festa a sorpresa.

La showgirl ha condiviso su Instagram alcuni momenti del party, a corredo dei quali, aggiungendo un cuore, ha scritto: "Auguri a me! Grazie per la sorpresa, vi amo tutti".

"Amiche vi amo", ha aggiunto a un'immagine con le amiche e colleghe. "Ti vogliamo bene!", ha commentato Manila Nazzaro, mentre Angela Melillo ha aggiunto: "Auguri tesoro".

Matilde Brandi e il compagno Francesco Tafanelli (Foto Instagram @tafanellifrancesco)

"Conosco solo una misura del tempo, con te o senza di te. Buon compleanno amore mio", è stata, invece, la romantica dedica ricevuta dal compagno Francesco Tafanelli, che ha condiviso su Instagram uno scatto con Matilde Brandi accompagnato da un cuore e dalle note della canzone Niente di più di Claudio Baglioni.

"Ogni donna merita il suo principe azzurro, grazie per avermi reso felice", aveva scritto di recente sui social la showgirl, aggiungendo due cuori ad alcune foto scattate a Venezia con Francesco Tafanelli. "Accanto a te, sempre", aveva commentato il compagno, che lavora come Sales Agent Manager nel mondo della moda.

Matilede Brandi e l'amore per il compagno a Verissimo: "Manila Nazzaro è stata il nostro Cupido"

Ospiti un anno fa a Verissimo Matilde Brandi e Francesco Tafanelli avevano parlato del loro amore, nato grazie all'amica Manila Nazzaro.

"Oggi al mio fianco c'è Francesco. Nella mia vita ho commesso tanti errori, avevo veramente perso le speranze ma poi nel peggior momento della mia vita è arrivato lui...", aveva raccontato a Silvia Toffanin.

A farli conoscere è stata l'amica Manila Nazzaro: "Dopo la fine della lunga storia con il mio ex compagno, Manila mi aveva parlato di Francesco, ma mi aveva detto: Lui vorrebbe conoscerti, ma non è il momento. Infatti me l'ha presentato quasi due anni dopo", aveva spiegato Matilde Brandi, che è mamma di Aurora e Sofia, 18 anni, nate dalla relazione con l'ex compagno Marco Costantini.

"Manila mi aveva detto che quelli non erano i tempi giusti, poi io e Matilde ci siamo conosciuti a un evento e ho capito che era il momento di dirle quello che fino ad allora ero riuscito solo a scriverle", aveva raccontato Francesco Tafanelli.

La coppia aveva ricevuto un dolce videomessaggio da Manila Nazzaro: "Vedervi così innamorati per me è motivo di orgoglio. Sono così felice di vedervi insieme e vi chiedo di prendervi sempre cura l'uno dell'altra, perché il vostro è un amore grande. Vi voglio bene". "Siete una coppia bellissima e sono felice, soprattutto perché adesso vedo Matilde innamorata e raggiante; Francesco, continua a guardarla così, con gli occhi dell'amore”, aveva aggiunto Angela Melillo.

E parlando dei loro progetti di coppia, Matilde Bradi aveva raccontato: "Ancora non è arrivato l'anello ma ci sono tutti i presupposti perché arrivi. Per ora c'è un bracciale che ha un significato importante, era della mamma di Francesco e quindi ha un valore speciale".