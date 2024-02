Instagram @massimilianogallo_ e @shalana_santana_

Massimiliano Gallo è diventato papà per la seconda volta. L'attore ha annunciato sui social la nascita della prima figlia con la moglie Shalana Santana. La coppia ha condiviso su Instagram la foto del cartellino dell'ospedale con i dati anagrafici e clinici della nuova arrivata, in cui si leggono il nome dato dalla coppia alla figlia - Artemisia - e la data e l'ora di nascita, avvenuta il 19 febbraio 2024 alle 12.31. La primogenita della coppia pesa 3 chili e 860 grammi e misura 52 cm. Tra i tanti commenti al post anche quelli di Elena Sofia Ricci, che ha aggiunto tanti cuori, e Tosca D'Aquino, che ha scritto: "Evviva! Tantissimi auguroni!" L'attore, che a giugno compirà 56 anni, è papà anche di Giulia, nata da un precedente matrimonio; mentre Shalana Santana, 41 anni ad aprile, ha un figlio di nome Leon (al quale Massimiliano Gallo è molto legato) nato da una precedente relazione.

Instagram @shalana_santana_

Massimiliano Gallo e Shalana Santana, che ha iniziato la sua carriera in Brasile a soli 20 anni come modella per poi trasferirsi in Italia dove è diventata attrice, si sono conosciuti e innamorati a Napoli durante una cena. I due attori, a dicembre del 2022, hanno coronato il loro amore con il matrimonio, al quale erano presenti i rispettivi figli, mentre lo scorso ottobre avevano annunciato sui social l'arrivo del loro primo figlio.

Massimiliano Gallo parla della la sua famiglia allargata a Verissimo

Ospite un anno fa a Verissimo, Massimiliano Gallo aveva parlato del suo matrimonio con Shalana Santana e dell'amore per la sua famiglia allargata. "Io e Shalana ci siamo sposati il 3 dicembre del 2022. Abbiamo fatto un matrimonio molto intimo, c'erano solo mia figlia Giulia, e Leon, il figlio di mia moglie. La sera stessa avevamo due spettacoli teatrali, quindi abbiamo fatto un pranzo veloce e siamo andati a teatro. Volevo sposarmi perché ci credevo fortemente; come in tutti gli aspetti della vita, anche nel matrimonio si può fallire, l'importante è rialzarsi", aveva spiegato l'attore. E a proposito della loro famiglia allargata, Massimiliano Gallo aveva raccontato a Silvia Toffanin: "Noi ci muoviamo con grande tranquillità, ma con le attenzioni che richiede una famiglia allargata. Ci sono persone e ruoli da rispettare. Con mia figlia Giulia sono stato un padre poco presente a causa dei miei impegni lavorativi, ma cerco di compensare le mie assenze con tanto amore".