Martina De Ioannon, il bacio con Ciro Solimeno

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno condividono sui social un momento della loro nuova quotidianità dopo la scelta a Uomini e Donne. Lo scatto di un romantico bacio è stato pubblicato prima nelle storie Instagram dell'ex corteggiatore, 22 anni, e poi condiviso anche nelle storie dell'ex tronista, 26 anni, accompagnato da un cuore. "Quando la vedo mi batte il cuore. Sono contentissimo di potermela vivere", aveva detto Ciro Solimeno a Verissimo nella loro prima intervista di coppia. Martina De Ioannon aveva invece espresso i suoi dubbi sulla nuova quotidianità da costruire insieme: "Dobbiamo cercare di capire come incastrare le nostre vite vivendo in due città diverse. Mi spaventa il fatto che siamo in due fasi di vita diverse: io ho un lavoro, vivo da sola, lui è in una fase diversa, di formazione. Questo mi spaventa". Ciro si era detto pronto a trasferirsi a Roma: "Io sto finendo gli studi, ma a Roma ci sarebbero più opportunità lavorative rispetto a Torre Annunziata quindi in caso mi sono detto disponibile a fare io il passo di cambiare città". Martina però aveva frenato: "Andare a convivere subito, secondo me, sarebbe prematuro. Non voglio ripetere gli errori del passato: quando corri troppo puoi andare anche a rovinare le cose".

Nel video sotto, i momenti salienti dell'intervista di Martina e Ciro a Verissimo