Martina Colombari condivide su Instagram un tenero ritratto di famiglia che l'immortala accanto al marito Billy Costacurta e al figlio della coppia, Achille. Come didascalia che accompagna lo scatto, l'attrice sceglie una citazione di Oscar Wilde: "Tutti dicono che l'amore fa male, ma non è vero. La solitudine fa male. Il rifiuto fa male. Perdere qualcuno fa male. Ma l'amore è l’unica cosa in questo mondo che copre tutto il dolore e ci fa sentire meravigliosi".

Sposati dal 2004, nello stesso anno Martina Colombari e Alessandro Costacurta hanno dato il benvenuto al loro unico figlio Achille. Ospite a Verissimo, l'attrice e conduttrice aveva parlato delle difficoltà incontrate come madre nel corso dell'adolescenza del figlio.

"C'è stato un periodo, durante l'adolescenza di Achille, in cui c'erano delle dinamiche difficili da gestire perché nuove", aveva raccontato Martina Colombari, che in precedenza aveva dichiarato di aver intrapreso un percorso familiare insieme al figlio. L'attrice aveva lanciato anche un messaggio: "Voglio dire alla mamme: 'Basta con i sensi di colpa, cerchiamo sempre di fare del nostro meglio".