Mario Lavezzi: "Ornella Vanoni mi disse: 'A 94 anni ho posto il mio fine'"

Mario Lavezzi racconta a Verissimo la sera della scomparsa dell'amica Ornella Vanoni, che conosceva da tanti anni e con cui ha collaborato in diverse occasioni. "Credo che se ne sia andata come avrebbe voluto. È stata una morte improvvisa", afferma il compositore, 77 anni, che è stato informato della scomparsa dell'icona della musica italiana la sera stessa del 21 novembre.



"Dopo che ho ricevuto la chiamata, con mia moglie ci siamo precipitati a casa sua, c'era la sua assistente e la sua collaboratrice domestica", racconta Mario Lavezzi, che spiega che è stata proprio la collaboratrice domestica della cantante a raccontare i suoi ultimi istanti: "Ornella aveva appena finito di cenare, si era seduta sulla poltrona a guardare la tv e aveva chiesto del gelato. Il tempo di tornare con il gelato, Ornella aveva il capo chinato sulla sua spalla, senza nessun lamento, nulla".



Mario Lavezzi racconta anche una confidenza importante che gli aveva fatto Ornella Vanoni: "Lei mi disse: 'A 94 anni ho posto il mio fine', aveva fissato questo limite. Lei detestava che il fisico non rispondesse come avrebbe voluto". Il compositore rivela anche l'ultimo progetto di Ornella Vanoni: "Era un brano con Gino Paoli, che lui aveva già registrato. Una canzone bellissima che avrei voluto scrivere io".