Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci con i figli

Vacanze alle Maldive per Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci, che su Instagram hanno condiviso uno scatto dolcissimo insieme ai loro quattro figli: Nathan Leone (2016), Leonardo Liam (2018), Filiberto Noah (2019) e Mia Annabelle, nata nel 2022. La foto è accompagnata dalla frase: "Gli anni più belli della nostra vita".

Nell’immagine li vediamo tutti e sei distesi sulla sabbia, disposti in cerchio con le teste rivolte verso il centro. Mariano è sdraiato in alto con la testa accanto a quella di Eleonora, sorridente nel suo costume verde oliva, in basso. I loro figli li circondano.

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci, l'amore per i figli a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Eleonora aveva raccontato: “Da quando siamo genitori la nostra vita è cambiata, adesso devo riorganizzare tutto, tra lavoro e famiglia”.

“La routine è cambiata in meglio”, aveva aggiunto la coppia, con Mariano che aveva proseguito: "Noi due, però, non siamo cambiati tantissimo, la nostra la definisco sempre una coppia rock 'n roll".

“Ci teniamo che anche i bimbi si adattino a noi”, aveva detto Eleonora.

Parlando delle origini del suo amore con Mariano Di Vaio, Eleonora aveva confessato: “A me lui non è piaciuto subito. Mariano mi ha conquistato con il tempo, con questa sua determinazione. Tuttavia, la cosa che mi è piaciuta sin dall'inizio è questa idea forte di famiglia che ha sempre avuto”.