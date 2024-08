Mariah Carey: “Ho perso mia mamma e mia sorella: sono morte lo stesso giorno”

Grave lutto per Mariah Carey. La cantante, 55 anni, ha annunciato di aver perso la mamma Patricia e la sorella Alison. "Il mio cuore è spezzato dal fatto di aver perso mia madre lo scorso fine settimana. Purtroppo, in una tragica successione di eventi, mia sorella ha perso la vita lo stesso giorno", ha detto Mariah Carey a People.

La cantante ha aggiunto: " Mi sento benedetta per aver potuto trascorrere l'ultima settimana con mia madre prima che morisse. Apprezzo l'amore e il sostegno di tutti e il rispetto per la mia privacy in questo momento impossibile".

Nata nel 1969 a Huntington - nello stato di New York -, Mariah Carey è la terzogenita di Patricia Hickey - che è stata una cantante lirica di origini irlandesi - e di Alfred Roy Carey - che è stato un ingegnere aerospaziale di origini venezuelane e afroamericane - scomparso nel 2022. I genitori avevano divorziato quando Mariah Carey aveva tre anni. Oltre alla sorella maggiore Alison, Mariah Carey ha anche un fratello di nome Morgan, più grande di lei.

Non sono anni facili per Mariah Carey. Nel 2022 ha vissuto il dolore per la scomparsa del padre. Nel 2023 è finita la sua relazione con il ballerino e coreografo Bryan Tanaka, a cui era legata dal 2016.