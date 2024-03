Maria Grazia Cucinotta, la dedica alla sorella in ospedale: "Continui a lottare"

"Continui a lottare ma mai da sola, l'amore per una sorella è infinito": l'attrice condivide sui social uno scatto al fianco della sorella, ricoverata in ospedale

Maria Grazia Cucinotta condivide sui social uno scatto in ospedale al fianco della sorella, ricoverata per alcuni problemi di salute.

"E tu continui a lottare, ma mai da sola. L'amore per una sorella è infinito", scrive l'attrice a corredo dello scatto accompagnato da tanti cuori, con in sottofondo le note del brano Love Is The Answer di Natalie Taylor.

Tra i tanti commenti al post, anche quelli di Elena Sofia Ricci ed Eva Grimaldi, che hanno aggiunto un cuore.

Maria Grazia Cucinotta e i problemi di salute della sorella

Maria Grazia Cucinotta ad agosto del 2023 aveva vissuto un altro momento difficile per le condizioni di salute della sorella, che era finita in ospedale per un problema di cuore e le era stato poi diagnosticato un tumore alla testa.

Dopo essere svenuta, la sorella dell'attrice era stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Piemonte di Messina: "Mia sorella Lilla era finita al pronto soccorso dell'ospedale Piemonte l'8 di agosto per un problema di cuore, ma essendo svenuta due volte il medico del pronto soccorso richiede una Tac alla testa. Poi contatta il Prof Raffa neurochirurgo del Policlinico, il quale diagnostica un tumore alla testa. Quella notizia che quando arriva ti gela il cuore anche se fuori ci sono 40 gradi", aveva scritto Maria Grazia Cucinotta a corredo di un video in cui la sorella era immortalata sul letto d'ospedale.

"Il 23 di agosto è stata operata: è stata rimossa tutta la massa tumorale, operazione riuscita. Nel frattempo il reparto di Neurochirurgia è diventato casa. Lì dentro in un attimo la vita e le priorità cambiano, non ti importa più di nulla, tutto ti sembra futile, l'unica cosa che ti importa è la vita di chi ami. Preghi, aspetti ogni giorno quei piccoli passi avanti che riportino la vita alla normalità", aveva aggiunto l'attrice.

Maria Grazia Cucinotta e i momenti difficili legati alla sua famiglia a Verissimo

Maria Grazia Cucinotta, ospite a Verissimo, aveva condiviso il dolore per la scomparsa del padre Angelo.

"Mio padre ci ha lasciato otto anni fa, lui è sempre con me: se ricordi una persona non andrà mai via. Papà mi ha insegnato il peso delle parole e che non sono importanti il potere e i soldi ma quello che veramente rappresenti. Il dolore non passa mai, la mancanza di una persona persona cara la sentirei sempre. Sono fortunate ad avere ancora mia madre", aveva raccontato l'attrice.