Maria Esposito ospite a Verissimo

Maria Esposito, la giovane attrice protagonista della fiction Mare Fuori, sarà ospite a Verissimo sabato 30 marzo, in onda dalle 16.30 su Canale 5.

Maria Esposito nasce a Napoli il 10 novembre 2003. Sin da piccola è affascinata dal mondo della recitazione, tanto da iscriversi all'Accademia di Recitazione di Napoli, frequentando anche lezioni di dizione con professionisti del settore.

Grazie al ruolo di Rosa Ricci in Mare Fuori, Maria Esposito ottiene il Young Ambassador for Cinema and Audiovisual Residencies, senza dimenticare il Nastro d'Argento per Mare Fuori come migliore serie.