Maria Esposito, le foto con Rocco De Angelis

Maria Esposito conferma di aver ritrovato l’amore con il bartender napoletano Rocco de Angelis, rendendolo ufficiale sui social. L’attrice presenta il nuovo fidanzato ai fan, condividendo una dedica e una serie di immagini che raccontano momenti della loro vita di coppia, tra baci e tenerezze.

Nel post condiviso su Instagram, Maria Esposito, 20 anni, scrive: "Può sembrare una storia come tante, può sembrare una storia materiale, può sembrare qualsiasi cosa in realtà, ma ciò che è realmente lo sappiamo noi e Dio!". La dichiarazione prosegue: “Per assurdo, sembra quell’amore dei film, ma noi non siamo attori in questa realtà! TI AMO P SEMP”.

Baci, abbracci, momenti insieme, tra le foto pubblicate sui social anche un mazzo di fiori accompagnato da un biglietto su cui è scritto: “L’inizio di un amore che non può finire mai. Ti amo”.

Maria Esposito parla dell'amore a Verissimo

Lo scorso marzo, ospite a Verissimo, Maria Esposito aveva parlato del suo rapporto con l’amore, dichiarando di essere concentrata su se stessa e sulla propria crescita. "In questo momento della mia vita sono innamorata di me stessa, concentrata su me stessa, sul lavoro", aveva detto.

L'attrice, nota al grande pubblico per il ruolo di Rosa Ricci nella serie televisiva Mare Fuori, aveva anche espresso il desiderio di un amore vero, ispirato dal rapporto dei suoi genitori: "Mio padre mi ha insegnato l’amore. Vedo come ama mia mamma, ama me, mia sorella, le nipotine, e dico: Questo è l’amore".

Del futuro l'attrice aveva detto: "Mi auguro di trovare un ragazzo che possa darmi quello che merito".