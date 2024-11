Margot Robbie è diventata mamma. La notizia, anticipata da People, ha trovato conferma in alcuni scatti - pubblicati da diversi media, tra cui Daily Mail - in cui si vede la star di Barbie passeggiare in California insieme al marito Tom Ackerley che spinge una carrozzina.

Secondo People, che cita una fonte, Margot Robbie e Tom Ackerley sarebbero diventati genitori di un maschietto, di cui non è stato svelato il nome.

Margot Robbie, 34 anni, e Tom Ackerley, 34 anni, si sono conosciuti nel 2013 sul set del film Suite Française. Si sono sposati nel 2016 in Australia, dov'è nata l'attrice, protagonista del film Barbie.

Insieme hanno fondato la casa di produzione LuckyChap Entertainment, che ha prodotto diversi film tra cui lo stesso Barbie e i vincitori dell'Oscar: Tonya (2017) e Promising Young Woman (2020).

In una recente intervista, Tom Ackerley ha parlato del suo matrimonio con Margot Robbie: "Passiamo insieme 24 ore su 24. Senza interruzioni. Non c'è un interruttore: spento o acceso. Ormai siamo una cosa sola".