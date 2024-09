Addio a Nadia Ferrari, mamma del cantante Marco Mengoni. La notizia è stata riportata da una pagina di fan di Ronciglione, paese natale di Mengoni, su Facebook.

"Una notizia che ci lascia increduli, sgomenti. Ci siamo salutati il 3 agosto durante il contest Guerriero del tuo Marco, il tuo sorriso raggiante resterà impresso nel mio cuore così come la tua dolcezza. Ronciglione per Marco è vicino al nostro Marco Mengoni e alla famiglia Mengoni per la perdita di Nadia. Ci mancherai tantissimo", si legge in un post Facebook della pagina.

Nadia Ferrari, 61 anni, è sempre stata una figura fondamentale nella vita di Marco Mengoni. Il cantante aveva dedicato alla mamma il brano Luce e la sua vittoria al Festival di Sanremo nel 2023.