Marco Maddaloni: "Avevo paura di diventare papà"

Marco Maddaloni presenta a Verissimo la sua splendida famiglia e racconta di aver incontrato la moglie Romina Giamminelli in un momento difficile della sua vita: "Avevo deciso di andare via dalla Polizia, avevo deciso di lasciare il judo. In quel periodo avevo perso la bussola".

Il judoka ammette che sia stata proprio la moglie a salvarlo: "Piano piano mi ha ridato l'equilibrio". Oggi sono genitori di Giovanni (2016), Giselle Marie (2018) e Pino (2020), ma Marco Maddaloni aveva paura di diventare papà: "Credo che uno non si senta mai pronto per qualcosa del genere, inoltre, anche se avevo il mio lavoro, dovevo comunque fare dei sacrifici e questo mi preoccupava invece i figli portano ricchezza. Per me è stato così".

A questo proposito, Romina Giamminelli aggiunge: "Quando gli ho detto di essere incinta, non ha parlato per un mese. È stato muto".