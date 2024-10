Marco Fantini festeggia i suoi 33 anni a Parigi

Compleanno in compagnia della moglie Beatrice Valli e della famiglia al completo

Marco Fantini ha festeggiato i suoi 33 anni accanto alla moglie Beatrice Valli e ai figli: Alessandro (nato dalla relazione tra Beatrice e il calciatore Nicolas Bovi), Bianca, Azzurra e Matilda Luce.

Marco Fantini e Beatrice Valli, una lunga storia d'amore

Il 29 maggio, la coppia ha festeggiato dieci anni d'amore. Beatrice Valli ha dedicato al marito una dolce dedica sui social: "A me, a te e a tutto ciò che abbiamo creato insieme. A questi 10 anni, di cui due di matrimonio, che rappresentano un traguardo e un nuovo inizio da cui partire per migliorarci e amarci sempre di più. Ti amo".

Marco Fantini e Beatrice Valli si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2014. Da quel momento è cominciata la loro storia d'amore. A Verissimo avevano raccontato di un momento di crisi, un anno dopo il loro fidanzamento: "Il primo anno insieme è stato bellissimo. Poi ci siamo un po' guardati indietro e abbiamo deciso di prenderci un momento di pausa. Quel distacco però è stato importante per la nostra coppia. Abbiamo capito in quel periodo di essere fatti l'uno per l'altra".