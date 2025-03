Marco Carta ha un nuovo amore: "Luca è il mio raggio di sole"

Il cantante parla a Verissimo della fine della storia con Sirio, con cui era stato a un passo dal matrimonio, e del suo nuovo amore per Luca

Marco Carta parla a Verissimo dell'amore oggi: "Va bene, va molto bene". Il cantante, 39 anni, afferma però di non essere più legato a Sirio, il compagno con cui era stato a un passo dal matrimonio. A proposito della fine della storia con l'ex fidanzato, afferma: "Volevamo sposarci, ma poi alcune cose ci sono sfuggite di mano e così quella storia è finita". Oggi però Marco Carta ha ritrovato il sorriso accanto a Luca, a cui è legato da quasi tre anni: "Per me è un raggio di sole. Sono molto felice e pieno di nuova linfa".