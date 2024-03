Marcello, Gianfranco, Giovanni e Andrea di "C'è posta per te": "Siamo tutti e quattro impegnati"

I quattro mitici postini di “C’è posta per te” parlano a Verissimo della loro vita fuori dal programma e dell'amore oggi: dal matrimonio di Marcello e Sara all'amore di Gianfranco, Giovanni e Andrea per le loro compagne

Marcello Mordino, 70 anni, è sposato con Sara dal 1981 ed è papà di Alfredo e Federico, di 40 e 38 anni. Oggi Marcello - che è postino di C'è posta per te da 24 anni - vorrebbe diventare nonno: "Dico ai miei figli: 'Sbigatevi altrimenti poi non avrò più la forza di tenere i nipotini in braccio'".

Gianfranco Apicerni, 37 anni, è fidanzato con Daniela: "È la mia prima vera storia importante, la mia prima convivenza". In futuro il postino di C'è posta per te vorrebbe diventare papà: "Penso non ci sia emozione più grande".

Andrea Offredi, 36 anni, per amore della sua fidanzata si è trasferito in Francia: "Vivo a Parigi da due anni e mezzo. Lei è una fotografa, ci siamo conosciuti per lavoro".

Per Giovanni Vescovo, 31 anni, quello per la fidanzata è stato un colpo di fulmine: "Sono innamoratissimo. Camilla rappresenta quello che cercavo in una donna".