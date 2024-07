Marcell Jacobs: “I figli un'emozione che nessuna medaglia può eguagliare”

Il campione racconta in un'intervista la sua nuova vita in Florida dove si è trasferito con la famiglia per prepararsi alle Olimpiadi: "Devo vincere, l'ho promesso ai miei figli"

"Non vado a Parigi per partecipare, ma per vincere. Devo onorare una promessa fatta ad Anthony e Megan": Marcell Jacobs condivide in un'intervista le sue emozioni prima delle Olimpiadi e racconta la sua nuova vita in Florida, dove si è trasferito proprio per allenarsi in vista dei giochi di Parigi.

Parlando a Oggi della decisione di lasciare l'Italia con la sua famiglia: "Sapevo che la Florida era una decisione giusta, ma avevo paura di togliere i miei figli dalla scuola di Roma, dove avevano tanti amici, e lo stesso vale per mia moglie Nicole, che si era ambientata bene. In più mi sarei allontanato dal mio primo figlio Jeremy, che vive a Desenzano".

"Nicole mi ha detto: 'Fai quello che è giusto per te, noi ti seguiamo in capo al mondo. E ci adatteremo'. All'inizio è stata dura, ma ora sono contenti: hanno creato una loro cerchia. E un giorno mi ringrazieranno: gli ho fatto girare il mondo, sono piccoli eppure capiscono e parlano inglese, italiano e spagnolo", aggiunge Marcell Jacobs, sposato con Nicole Daza dal 2022 e papà di Anthony (2019) e Megan (2020) - nati dall'amore con Nicole -, e di Jeremy, avuto nel 2014 da un'altra relazione.

Parlando dell'amore per i suoi figli: "Sarò banale, ma i figli sono un'emozione che nessuna medaglia può eguagliare. Jeremy è un piccolo uomo, Anthony ha 5 anni, ma si sta già staccando: io lo vorrei ancora tenere in braccio, ma lui comincia a dire quei 'lasciami' che mi spezzano. Megan invece è una furbetta, tutta la madre: quando vuole è 'coccolosa', ma più spesso si nega, fa le mosse".

Ventinove anni e tre figli. Alla domanda "La paternità le ha più dato o più tolto?", il campione risponde: "Più dato. Ma perché ho la persona giusta al mio fianco: io sono sempre in giro. Nicole tiene tutto insieme".

Per quanto riguarda la promessa fatta ai figli di vincere alle Olimpiadi di Parigi, Marcell Jacobs spiega: "Loro adorano nuotare, i nostri vicini a Jacksonville hanno la piscina, noi no. Allora, prima di prendere l'aereo, ho detto ai bimbi: 'Papà promette che correrà forte per vincere le Olimpiadi, così compriamo una casa con la piscina'".