Manuel Bortuzzo parla della vicenda di stalking: "Ci sono stato male, non è stato un bel periodo"

Il nuotatore paralimpico parla per la prima volta della vicenda di stalking in cui è stato coinvolto

Manuel Bortuzzo parla per la prima volta a Verissimo della vicenda di stalking in cui è stato coinvolto. "È ovvio che sono dispiaciuto, ci sono stato male e non è stato un bel periodo", afferma il nuotatore paralimpico.

Manuel Bortuzzo, 25 anni, aggiunge: "Quando inizi un percorso con una persona sogni il meglio, sogni il bene. Quindi quando le cose vanno in un altro modo provi un sentimento di sconfitta".

Il nuotatore spiega anche cosa l'abbia spinto a intraprendere un percorso legale: "Oltre al dispiacere a livello umano, a un certo punto capisci di dover prendere delle decisioni per il proprio bene. Non avrei mai pensato di arrivare a questo".

Oggi Manuel Bortuzzo ha ritrovato la serenità in amore: "Sono innamorato di Costanza. Ho conosciuto una bella persona che mi permette di divertirmi e vivere la vita con il sorriso".