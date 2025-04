Manuel Bortuzzo e l'amore: "Oggi faccio fatica a fidarmi"

Dopo aver raccontato la sua verità sul caso di stalking che lo vede vittima, Manuel Bortuzzo parla della sua vita oggi: "Ci sono dei pregiudizi su di me. Se fosse successo al contrario, lei sarebbe stata definita 'poverina' e io un 'mostro'. Invece mi devo subire chi mi dice che faccio schifo perché ho denunciato. Ma non mi tocca, ho altro a cui pensare".

Oggi Manuel Bortuzzo ha perso un po' di fiducia nell'amore: "È stato veramente stressante a livello emotivo. Quando vedo un'esposizione mediatica della relazione che vivo in quel momento - e a volte può succedere - mi viene l'ansia". Il nuotatore, 25 anni, ha chiesto aiuto in questo periodo difficile della sua vita: "Sto facendo un percorso di terapia perché ho iniziato a soffrire di attacchi di ansia e attacchi di panico. Ero arrivato a sentirmi in colpa per quello che è successo".