Manila Nazzaro, il viaggio a Singapore con Stefano Oradei

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, legati da qualche mese, sono sempre più affiatati. La coppia ha fatto un viaggio a Singapore e ha condiviso sui social alcuni romantici scatti.

“Difficile fare un recap di questi ultimi 7 giorni. Così tanti momenti talmente forti ed emozionanti che non potrebbero essere contenuti o descritti in una foto e probabilmente non sarebbe giusto farlo. Per questo, li custodisco nel mio nel cuore e con te Stefano, amore mio, con cui condividere tutto, perché diventa ancor più straordinario”.

“Viaggiare è una fortuna, viaggiare con chi ami rende tutto indimenticabile ed io sono fortunata”, ha concluso Manila Nazzaro, e Stefano Oradei, aggiungendo tanti cuori, ha commentato: “Amore mio, giorni memorabili e condividere con te ogni secondo è il sogno di una vita. Ti amo! La magia di Singapore con te… lo sai quanto è stato bello, lo sappiamo. Grazie vita”.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei a Verissimo: “Ci amiamo moltissimo”

Ospiti il 7 ottobre a Verissimo, Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno parlato del loro amore. "Non credevo nell'amore a prima vista, invece esiste: Manila ha portato la gioia nella mia vita. Siamo due anime che si sono trovate e sono diventate un'anima sola. Mi sono innamorato follemente di lei. Manila mi ha fatto conoscere l'amore puro, quello che ti cambia la vita e annulla tutto", aveva detto Stefano Oradei. "Ci amiamo moltissimo", aveva aggiunto la coppia.

"Con Stefano ci conoscevamo di vista, ma non conoscevo la sua gentilezza e la sua dolcezza. Quando ci siamo rincontrati, mi ha colpito la sua galanteria, è un uomo di altri tempi. All'inizio non mi sentivo pronta, mi sono sciolta piano piano... viviamo insieme da due mesi", aveva raccontato Manila Nazzaro a proposito del ballerino, arrivato nella sua vita dopo la fine della storia con Lorenzo Amoruso.

“La convivenza va benissimo e i miei figli lo adorano, lui gioca tanto con loro", ha detto la showgirl a proposito dei figli Nicolas e Francesco, avuti da una precedente relazione. "Loro sono due ragazzi meravigliosi e Manila è una mamma pazzesca", le ha fatto eco Stefano Oradei. "Anche le mie amiche, che mi sono state accanto in alcuni momenti difficili della mia vita, oggi sono felici e tifano per noi", aveva spiegato Manila Nazzaro.