La cantante e attrice ha annunciato sui social la nascita della terza figlia. In passato aveva parlato dell'infertilità: "Non pensavo di rimanere incinta"

Mandy Moore è diventata mamma per la terza volta. La cantante e attrice ha annunciato sui social la nascita della terza figlia.

" Louise Everett Goldsmith è arrivata felice e in salute. È la bimba dei nostri sogni e i suoi fratelli maggiori sono già innamorati di lei tanto quanto lo siamo noi. Infinitamente grata per la nostra famiglia di cinque (e il nostro grande trio). Ci godiamo ogni attimo di questo momento speciale", ha scritto Mandy Moore, 40 anni, pubblicando uno scatto dopo il parto della piccolina.

Mandy Moore è sposata dal 2018 con il chitarrista Taylor Goldsmith. Nel 2021 sono diventati genitori per la prima volta di August Harrison. Nel 2022 è nato il secondogenito Oscar Bennett.

In passato, Mandy Moore aveva parlato dell'infertilità, rivelando di aver sofferto di endometriosi: "Ero incredula di essere rimasta incinta; quando l’ho saputo stavo per sottopormi a un intervento chirurgico per un'endometriosi". La cantante e attrice aveva spiegato in un'intervista a Romper che secondo i medici a causa dell'endometriosi era improbabile che potesse rimanere incinta: "A causa di questo problema, ero molto titubante a credere nella gravidanza; quando ho saputo di essere incinta ho trattenuto il respiro fino alla dodicesima settimana".