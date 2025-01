Mal ha sposato Renata: "Il sì dopo 35 anni insieme"

Mal rivela a Verissimo di aver sposato la compagna Renata, a cui è legato dal 1989 e con cui ha due figli Kevin Paul e Karen Art. "Ci siamo sposati il 27 dicembre del 2023", afferma Renata, che ha conosciuto il cantante, di cui era fan, durante uno spettacolo a Treviso. "Ci siamo sposati in segreto, è stato un matrimonio molto intimo: erano presenti solo sette persone. I nostri figli ci hanno fatto da testimoni", racconta Renata, 57 anni, che spiega il motivo per cui hanno deciso di sposarsi dopo così tanti anni insieme: "L'abbiamo voluto fare anche per tutelarci e tutelare i nostri figli, visto che stiamo andando avanti con l'età".

Alla domanda se sia cambiato qualcosa nel loro rapporto dopo il matrimonio, Mal, 80 anni, risponde con ironia: "Non è cambiato nulla. Litighiamo come sempre".