Mahmood, la coreografia di Tuta Gold insieme a Silvia Toffanin

Mahmood ha eseguito a Verissimo, insieme a Silvia Toffanin, parte della coreografia del suo brano Tuta Gold, presentato al Festival di Sanremo e già record di ascolti.

Parlando proprio del successo che sta vivendo, Mahmood ha detto a Verissimo: "Non dormo da giorni, non mi aspettavo niente di tutto questo. La reazione a Tuta Gold è incredibile e non smetterò mai di ringraziare le persone per questo affetto".

Il 16 febbraio è uscito il nuovo disco di Mahmood Nei letti degli altri - che contiene anche Tuta Gold - di cui non sono state svelate ancora tutte le tracce: "Ci sono dei featuring a sorpresa che svelerò fra qualche settimana". A questo proposito, Mahmood ha rivelato: "Ci sarà un featuring non italiano".