Madonna parla del coma: "Dio mi chiamava a sé ma ho detto no"

Instagram @madonna

Madonna è tornata a parlare del momento difficile attraversato lo scorso anno, quando è stata ricoverata in terapia intensiva a causa di una grave infezione batterica.

In occasione del primo dei suoi cinque concerti in programma a Los Angeles, la popstar - che si era risvegliata da un coma indotto dopo quattro giorni - ha raccontato: "Esibirmi in questo show ogni sera non è poi così difficile per me fisicamente ma lo è me emotivamente, perché vi sto davvero raccontando la storia della mia vita. Sono caduta molte volte e il mio corpo porta il peso di tutto questo, ma niente può fermarmi".

Parlando del suo problema di salute, la cantante di 59 anni ha proseguito: "Ho vissuto un'esperienza di pre-morte e non sto scherzando, è stato abbastanza spaventoso. Ovviamente non ne avevo idea perché ero in uno stato di coma indotto ma quando mi sono svegliata la prima parola che ho detto è stata 'no', o almeno così mi ha raccontato la mia assistente. Sono sicura che Dio mi stava dicendo: 'Vuoi venire con me? Vieni da questa parte?' E io ho riposto 'no, no e no!"

Madonna ha ricordato anche una conversazione avuta in ospedale con il suo storico manager Guy Oseary: "Lui mi disse: 'Bene, quando pensi di voler tornare in tournée?' Io mi sono tolta l'ossigeno dal naso, l'ho guardato e ho detto: 'Nel giro di due mesi!' A volte devi solo desiderare una cosa fortemente e questa accade".

La popstar ha anche ringraziato uno dei suoi medici, che era presente al concerto: "Chiamavo a giorni alterni il mio medico e gli chiedevo perché non avessi energia, volevo sapere quando sarebbe tornata. Gli domandavo quando sarei tornata in forma e quando sarei potuta tornare a esibirmi. Tutto quello che mi diceva era: 'Vai fuori al sole'. Era così difficile per me camminare da casa mia al cortile e sedermi al sole. So che sembra folle, ma era dura. È stata una cosa strana non sentire di avere il controllo su me stessa, ma quella è stata la mia lezione: lasciarmi andare", ha continuato la cantante.

Madonna con i figli David Banda e Lourdes Maria (foto Instagram)

Madonna ha poi sottolineato nuovamente come i suoi figli le abbiano dato la forza per tornare sul palco: "I miei figli sono ciò che mi ha davvero aiutato a farcela, perché hanno lavorato così duramente. Non volevo deluderli, quindi ho semplicemente programmato una data e quella data è diventata realtà", ha detto la cantante, che nel corso del suo Celebration Tour si era esibita con alcuni dei suoi sei figli.

David aveva cantato e suonato la chitarra in Mother and Father, Mercy James aveva accompagnato sua madre al pianoforte in Bad Girl. Estere Mwale si era esibita come deejay in Vogue, e la sua gemella Stella era apparsa sul palco al fianco della madre durante Don't Tell Me.

"L'amore della famiglia e degli amici è la migliore medicina. Quando le cose andavano male, i miei figli si sono fatti avanti per me. Ho visto un lato di loro che non avevo mai visto prima, che ha fatto la differenza", aveva scritto la cantante sui social dopo le sue dimissioni dall'ospedale.