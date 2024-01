 Luciano Ligabue: "Dovrò operarmi al tendine d’Achille"

Luciano Ligabue ha annunciato sui social di dover subire un’operazione.

Il cantante di Correggio ha condiviso uno scatto in cui è immortalato con le stampelle e la gamba destra fasciata: “Ho voluto cominciare l’anno con il piede giusto. Per quasi un anno mi sono trascinato un problema al tendine d’Achille destro e finalmente ho deciso di farmi operare. Ora il problema dovrebbe essere risolto, l’unico inconveniente è qualche settimana di stampelle”.

“Quindi, se mi beccate in giro con le stampelle sapete il perché. Comunque ci vediamo presto!”, ha aggiunto Ligabue, che è reduce dal successo del suo Dedicato a noi - Indoor Tour, che da ottobre a dicembre 2023 lo ha portato a esibirsi nei palasport di tutta Italia, e che si è concluso il 28 dicembre a Zurigo.

Luciano Ligabue, 64 anni a marzo, a novembre era stato costretto a posticipare dei concerti per alcuni problemi di salute legati a un virus influenzale che lo aveva colpito in particolare alla gola.

“Ho avuto qualche problema nella gestione della voce per colpa di questo virus che mi condiziona proprio nel riuscire a cantare. Non ve lo meritate voi e non me lo merito nemmeno io... purtroppo a malincuore, vi ho creato questo inconveniente ma i concerti verranno comunque recuperati”, aveva fatto sapere con un video sui social il cantante e regista, che aveva poi aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute: “Il foniatra ha riscontrato le corde vocali ancora infiammate”.

