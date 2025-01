Luca Calvani ospite a Verissimo

Direttamente dalla Casa di Grande Fratello arriva Luca Calvani. Non perdete la sua intervista a Verissimo, domenica 2 febbraio alle 16.00 su Canale 5. Nato a Prato il 7 agosto 1974, consegue il diploma di perito tessile e si sposta a New York per lavorare in un'azienda del settore. Negli Stati Uniti si avvicina al mondo della recitazione, frequentando prima l'Actor's Studio della Grande Mela e successivamente l'Accademia d'arte drammatica "Silvio d'Amico". Il 2000 segna il suo debutto in televisione, in un episodio di Distretto di polizia, ma anche sul grande schermo prendendo parte al cast di Al momento giusto, sotto la guida di Giorgio Panariello e Gaia Gorrini. Negli anni seguenti prende parte a diverse serie televisive e la sua ascesa viene notata anche all'estero: compare in un episodio della serie cult Sex and the City, in Beautiful - dove nei panni di padre Fontana celebra il matrimonio tra Liam e Hope - e nel 2011 nel film di Woody Allen To Rome with Love. Nel frattempo prende parte anche a diversi programmi televisivi. Nel 2006 vince la quarta edizione de L'Isola dei Famosi, mentre nel 2024 entra nella Casa del Grande Fratello, per uscire definitivamente dal gioco nella puntata del 27 gennaio 2025. Nella vita privata, Luca Calvani è legato al compagno Alessandro ed è padre di Bianca, nata da una precedente relazione nel 2009.