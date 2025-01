Lutto per Lory Del Santo. La showgirl, 66 anni, annuncia sui social la scomparsa di sua mamma Clorinda. "Sono certa che sorriderai sempre. Ciao mamma", scrive Lory Del Santo, pubblicando una serie di scatti amarcord della mamma.

La vita di Lory Del Santo è stata segnata da momenti molto dolorosi. Ha perso il papà a soli tre anni, vittima di un incidente stradale. La madre si è trovata vedova all'età di 25 anni con due bambine piccole da crescere. "Credo che questa tragedia abbia abbattuto mia madre in modo perenne. Per anni non è più riuscita a sorridere, era taciturna. Io di conseguenza dovevo solo eseguire gli ordini: essere puntuale, studiare. Non c'era comunicazione. Per lei il mondo era diventato una lotta: doveva lottare per farci trovare il cibo, doveva andare a lavorare, poi lavorare a casa", aveva raccontato a Verissimo la showgirl, che non ha sempre avuto un rapporto semplice con la madre: "Io la adoro. È stata una donna fortissima, ma forse ha sbagliato solo una cosa: ha sbagliato a non pensare che a volte un sorriso, un bacio, possono essere una medicina. Io non ricordo un suo bacio".

Nel 2013 la mamma di Lory Del Santo ha avuto un grave problema di salute: è stata colpita da un ictus. "È come se fosse un vegetale. Non muove nulla. Solo un po' gli occhi. Io capisco che lei in qualche modo vuole comunicare con noi. Ha un suo stato di coscienza. I medici mi dicono che se si dovesse riprendere servono mesi, forse anni di riabilitazione. Una vera tragedia. Sono distrutta. Addolorata. Ma Clorinda è forte. Sento che ce la farà", aveva detto la showgirl a Libero, dopo il malore della mamma.

Nel corso della sua vita Lory Del Santo ha perso anche tre figli: Conor Clapton (1986) - precipitato a quattro anni da un grattacielo a New York -, Loren (1999) - che si è tolto la vita nel 2018 -, un bimbo avuto negli anni '90, nato prematuro, che ha perso a due settimane dalla nascita. Parlando di questi gravi lutti, Lory Del Santo aveva detto a Verissimo: "Prima di andare a dormire guardo sempre un film, perché devo costringermi a crollare dal sonno, altrimenti se chiudo gli occhi mi riaffiorano i ricordi, ogni istante".