Relax al mare per Lorenzo Musetti, dopo la medaglia di bronzo in singolare alle Olimpiadi di Parigi. Il tennista, 22 anni, ha condiviso sui social alcune foto al mare insieme alla compagna Veronica Confalonieri, 22 anni, e il loro figlio Ludovico, nato lo scorso marzo. "Che rumore fa la felicità?", ha scritto Lorenzo Musetti come didascalia del post.

Nato a Carrara nel 2002, quest'anno Lorenzo Musetti ha raggiunto la semifinale a Wimbledon dove ha sfidato Novak Djokovic. Ad accompagnarlo al torneo anche Veronica e Ludovico. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, la compagna del tennista aveva parlato della loro famiglia.

"Lorenzo è molto premuroso, sensibile. Tiene tantissimo alla famiglia ed è un valore che abbiamo in comune. Siamo persone semplici, non usciamo tanto e in queste serate a Londra siamo sempre rimasti a casa. A volte ha cucinato anche lui", ha raccontato Veronica Confalonieri, che ha conosciuto Lorenzo Musetti grazie alla sorella Valentina, ex tennista e moglie del tennista Gianluca Mager, amico di Lorenzo.