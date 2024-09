Lorella Cuccarini ha riabbracciato la sua ex allieva Sarah Toscano in occasione della prima puntata di Amici24.

La professoressa di canto di Amici e la vincitrice della scorsa edizione si sono ritrovate proprio lì, nel posto che le ha fatte incontrare per la prima volta e che ha regalato loro emozioni uniche.

Lorella Cuccarini ha pubblicato sui social lo scatto della reunion e ha scritto: "Che bello ritrovarci! Brava Sarah, tanto fiera di te e del tuo percorso. Ci sarò sempre". Sarah Toscano ha risposto alla sua insegnante: "Fiera di aver fatto parte del tuo team".

Durante la prima puntata della nuova edizione di Amici, Sarah Toscano ha presentato in anteprima il suo nuovo singolo Tacchi (fra le dita) che uscirà il 4 ottobre.

Sarah a Verissimo: "Ad Amici sono cambiata"

Sarah Toscano aveva raccontato a Verissimo di come l'esperienza ad Amici l'avesse aiutata a crescere: "Ad Amici sono cambiata molto: ho acquisito più fiducia in me stessa e una maggiore confidenza con il palco e con il pubblico. Prima avevo sempre un po' paura di far vedere quello che sono in grado di fare".

In quell'occasione, Sarah aveva ricevuto una sorpresa da parte di Lorella Cuccarini, che aveva condiviso la gioia per la vittoria della sua allieva: "Avevo il cuore che esplodeva di felicità. La vittoria di Sarah è stata una grande sorpresa. Per me era una vittoria già il fatto che fosse arrivata in finale. Questa ragazza ha fatto un'evoluzione incredibile".