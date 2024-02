Lorella Cuccarini, l'intervista del 25 febbraio in 100 secondi

Dalla vittoria a Sanremo di Angelina Mango, sua ex allieva ad Amici, all'amore per il marito Silvio Testi

Lorella Cuccarini si racconta a Verissimo, dove confida gli inizi della sua storia d'amore con il marito Silvio Testi e le emozioni per la recente vittoria al Festival di Sanremo di Angelina Mango, sua ex allieva nella scuola di Amici. "È come se con lei avessi vinto due volte, vedere il cambiamento che ha fatto in un anno è stata una gioia profonda", ha commentato la conduttrice, elogiando il percorso della giovane artista. Lorella Cuccarini si è dunque soffermata sulla sua esperienza ad Amici, dove si è rimessa in gioco con un ruolo diverso: "Prima di tutto, è il caso che io ringrazi Maria De Filippi, perché mi ha dato l'opportunità di fare parte di un gruppo di lavoro che è una famiglia". E nel salotto di Silvia Toffanin c'è spazio anche per il capitolo amoroso. "Con Silvio Testi è nata prima una grande stima professionale e una grande comunione di intenti", ha raccontato ancora Lorella Cuccarini, spiegando di aver accettato la proposta di matrimonio dopo soli sei mesi dall'inizio della loro d'amore.