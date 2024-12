Lorella Cuccarini, l'incidente prima del debutto con "Fantastico"

Lorella Cuccarini racconta a Verissimo di aver avuto un incidente pochi giorni prima del suo debutto tv nel programma Fantastico al fianco di Pippo Baudo: "Il guidatore non aveva visto un muretto e io ho sbattuto la testa contro la sua. Mi feci una grossa ferita, mi dovettero ricucire. Pensai di aver buttato tutto all'aria".

L'insegnante di Amici, 59 anni, ammette di aver avuto timore allora di parlare a Pippo Baudo dell'incidente: "Temevo la sua reazione. Lui, da buon papà, mi rimproverò, però poi mi disse: 'Da questo momento lavori e non pensi ad altro' e lì tirai un sospiro di sollievo perché non avevo perso nulla". Lorella Cuccarini però fu costretta a cambiare il look prima del debutto: "Debuttai con un cerotto in fronte per coprire la cicatrice e con la frangetta che nella sigla non avevo".