Loredana Bertè ricorda la sorella Mia Martini nel giorno del loro compleanno

"Buon compleanno a NOI, Mimì". Nel giorno del suo compleanno, Loredana Bertè condivide un post su Instagram in ricordo della sorella Mia Martini, scomparsa il 12 maggio del 1995.

"Manchi per sempre. Tua Lola", scrive la cantante nel post che accompagna un lungo carosello che ritrae Loredana Bertè e Mia Martini in vari momenti della loro carriera e vita personale. Poi ringrazia tutti per l'affetto ricevuto: "Grazie a tutti voi per gli auguri, vi amo alla follia!".

Loredana Bertè, all'anagrafe Loredana Carmela Rosaria Bertè, è nata il 20 settembre del 1950 a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, lo stesso giorno in cui tre anni prima era nata sua sorella Mia Martini.

La scomparsa di Mia Martini

Mia Martini è stata trovata senza vita dopo che, il 14 maggio del 1995, il suo manager - a seguito di alcuni giorni di irreperibilità della cantante - aveva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

I vigili del fuoco avevano così fatto irruzione nell'appartamento di Mia Martini a Cardano al Campo, in provincia di Varese, dove la cantante si era trasferita da circa un mese per essere più vicina al padre Giuseppe Radames Bertè, scomparso nel 2017, con il quale si era riconciliata.

Ospite a Verissimo nel 2019, Loredana Bertè aveva ricordato la sorella Mia Martini: "Avevamo un rapporto stupendo. Le malelingue e l'ignoranza di alcune persone l'hanno fatta morire dentro. Perché, quando una è brava, l'unico modo per farla fuori è dire che porta sfortuna. Mimì si è rifiutata di cantare per quindici anni".

"Con lei è morta una parte di me. Quando sono sul palco la sento dentro di me. Il pubblico mi dà l'energia necessaria per affrontare i miei concerti, e penso che Mimì oggi sia orgogliosa di me", aveva raccontato la cantante a Silvia Toffanin.

"Ogni anno, quando è il nostro compleanno, io ho una foto in cui sono ritratta con lei e le dico Buon compleanno. Mi manca da morire, lei è stata una vera musa", aveva aggiunto Loredana Bertè.

Parlando poi della sua infanzia, Loredana Bertè aveva dichiarato: "Non avevamo niente. Mio padre era professore di lettere e greco, mia madre insegnante elementare. Gli stipendi arrivavano il 27 del mese e io e Mimì, che compivamo gli anni il 20, non abbiamo mai festeggiato un compleanno. Le feste erano bandite".