Lil Jolie e il rapporto con il nonno: "Mi sono avvicinata alla musica grazie a lui"

Dopo la partecipazione ad Amici, la cantante Lil Jolie, pseudonimo di Angela Ciancio, si racconta a Verissimo durante la puntata in onda sabato 27 aprile alle 16.30 su Canale 5. "Rivedere tutto il percorso mi ha fatto emozionare", esordisce la cantante di fronte alla clip che riassumeva l'avventura nella scuola di Maria De Filippi. Mentre sull'eliminazione spiega: "L'ho presa molto bene, sono tornata a casa e ho riabbracciato la mia famiglia. Infine sono tornata a Milano, dove ho la mia vita musicale e gli amici. Anche se è stato un po' strano, mi sto abituando alla vita vera, che non è brutta". Durante l'intervista a Verissimo, per Lil Jolie c'è spazio anche per una parentesi dedicata al nonno, la persona grazie alla quale si è avvicinata alla musica: "L'ho rivisto due giorni fa. Lui suonava la fisarmonica e mi ha regalato una chitarra quando avevo cinque anni. Da lì ho iniziato a strimpellarla, ricopiando le pubblicità che passavano in televisione. Questo è stato il mio approccio alla musica".