Leonardo Spinazzola festeggia 14 anni d’amore con Miriam Sette

"14 anni di noi, amore mio. Ti amo. Grazie". Leonardo Spinazzola pubblica su Instagram una delle prime foto scattate con la moglie Miriam Sette, in occasione dei loro 14 anni d'amore. Sorridenti, i due innamorati appaiono affettuosi e vicini, con il calciatore che tiene il braccio intorno alle spalle della ragazza, immortalati con uno stile fotografico amatoriale caratteristico di qualche anno fa.

Anche Miriam, sui social, condivide alcuni scatti che ripercorrono alcuni momenti insieme al marito, fino a una foto che li vede molto più giovani: lei sorride dolcemente verso la fotocamera, mentre lui fa una smorfia, tirando fuori la lingua in modo scherzoso. "14 anni mano nella mano, senza mai lasciarci. Ti amo amore mio, oggi, domani e per sempre. Buon anniversario", scrive Miriam Sette come didascalia.

Leonardo Spinazzola e Miriam Sette, una storia d'amore lunga 14 anni

Dopo essersi conosciuti nel 2010, dopo 10 anni, durante la pandemia, si sono sposati nel comune di Foligno con rito civile. Nel 2023 hanno confermato la loro scelta, e Leonardo Spinazzola e Miriam Sette si sono sposati con un rito religioso ad Assisi, nella tenuta Castelbuono, e con festeggiamenti insieme ad amici e parenti. Tra i presenti anche alcuni compagni di squadra, tra cui Stephan El Shaarawy con la fidanzata Ludovica Pagani, Gianluca Mancini e Lorenzo Pellegrini con rispettive mogli. Ovviamente, alla cerimonia hanno preso parte anche i figli della coppia, Mattia e Sofia. La festa è stata organizzata da Silvia Slitti, amica della coppia e moglie di Giampaolo Pazzini. Durante la cerimonia, Spinazzola ha suscitato la commozione di buona parte dei presenti leggendo la sua promessa: "Amore mio finalmente è arrivato il nostro giorno. Sei stata la forza che non sapevo di avere e quella di cui avevo bisogno. Dal primo giorno che ti vidi scelsi di passare il resto della mia vita con te. Come ti ho sempre detto, tu sei mia moglie, la mia amante, la mia migliore amica. Prometto di mantenere la nostra vita incredibile, avventurosa e piena di entusiasmo perché saranno il tuo sorriso e la gioia che vedrò nei tuoi occhi ogni mattina a rendere la mia vita il capolavoro che ho sempre sognato, ti amo amore”.