Laura Pausini sospende il tour: "Stamattina mi sono svegliata KO"

Stop forzato dal palco per Laura Pausini. La cantante, 50 anni, è stata costretta a sospendere momentaneamente il suo tour mondiale a causa di una brutta influenza. Per questo motivo il concerto previsto a Livorno giovedì 21 novembre è stato posticipato al 23 dicembre. "Instagram VS Reality - scrive la pop star sui social condividendo uno scatto posato a letto e uno mentre sta facendo l'aerosolterapia - Ovviamente avrei voluto svegliarmi come nella prima foto ma… dopo 5 giorni di influenza che ho curato mentre continuavo il tour (perché odio cancellare le date) stamattina mi sono svegliata davvero messa KO e ho iniziato le cure più pesanti come nella seconda foto".

"Purtroppo il concerto previsto domani a Livorno al Modigliani Forum è posticipato al 23 dicembre - continua poi Laura Pausini - Mi spiace tanto, ho tenuto duro e ho fatto tutto quello che mi avevano consigliato di fare, ma questa influenza è bella tosta e mi devo fermare per qualche giorno".

Laura Pausini in concerto, credito: ufficio stampa Goigest

Il World Tour Winter 2024 di Laura Pausini ha preso il via dal rinomato O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra, per poi attraversare l’Europa e l’Italia. Roma, Milano, Eboli, Bari, Livorno, Pesaro, Torino sono le città che hanno ospitato e ospiteranno la tournée.