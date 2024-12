Laura Pausini, l'intervista in 100 secondi

Dai suoi 30 anni di carriera all'amore per la figlia fino al matrimonio a sorpresa con Paolo Carta: Laura Pausini si è raccontata a Verissimo.

Parlando della sua lunga carriera piena di successi, la cantante ha detto commossa: "È una cosa che auguro a tutti di vivere: ognuno per il sogno che ha. Mi rendo conto sia molto difficile oggi credere nei sogni, ma io sono qui soprattutto per dirvi di farlo. Perché io davvero sono nata in un paese di 4mila persone, molto semplice. Non conoscevo nessuno di famoso, non avevo raccomandazioni, e mi è successo. È molto bello e vi ringrazio ancora".

Ma il momento più emozionante della sua vita è stato, senza dubbio, la nascita della figlia Paola: "È stato il momento più bello. Prima di lei credevo di essere destinata alla musica, poi quando l'ho vista per la prima volta ho capito il senso della mia vita".

Laura Pausini ha svelato anche aneddoti inediti sul matrimonio a sorpresa con Paolo Carta: "Nostra figlia ce lo chiedeva da diversi anni, da quando aveva 4 o 5 anni. Quindi ho pensato di farle una sorpresa e di farla a tutti. Abbiamo aspettato l'anno del 30ennale della mia carriera, che cadeva nel 2023. Ho ordinato torta e bomboniere per il trentennale, facendo scrivere LP 30 - che poi sono anche le nostre iniziali con Paolo - poi ho tolto tutti i 30. L'abito di Paolo l'abbiamo ordinato su Internet, per il mio ho riciclato delle cose che avevo e altre le ho ordinate dicendo che avevo un white party. Ho invitato parenti e amici per la festa del 30ennale. Non vi dico le facce dei parenti quando ci siamo presentati vestiti da sposi. È stato bellissimo, lo auguro a tutti".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Laura Pausini a Verissimo