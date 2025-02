Laura Pausini, la dedica alla figlia Paola per il 12esimo compleanno

La cantante condivide sui social delle dolci parole per la figlia Paola, nata dall'amore con il marito Paolo Carta, in occasione del suo 12esimo compleanno

Laura Pausini condivide su Instagram delle tenere parole indirizzate alla figlia Paola - avuta con il marito Paolo Carta - che compie 12 anni. "Sei il posto più bello che ho visto sulla mappa del mondo - scrive la cantante nella didascalia che accompagna il carosello di foto di famiglia pubblicato sui social - Quello che tra tutti preferisco e in cui farò sempre ritorno. Buon compleanno ragazzina mia".

Paola Carta è nata l'8 febbraio 2013 dall'amore tra Laura Pausini e l'allora compagno e ora marito Paolo Carta, produttore artistico e musicista. Paola ha tre fratelli: Jader, Jacopo e Joseph - cantante conosciuto come Holden - nati dal primo matrimonio di papà Paolo.

Laura Pausini, l'amore per la figlia Paola e il marito Paolo a Verissimo

Ospite a Verissimo, Laura Pausini aveva svelato alcuni aneddoti del suo matrimonio a sorpresa con Paolo Carta, celebrato nel 2023, dicendo che era stata proprio la figlia Paola a spingere i genitori a sposarsi: "Ce lo chiedeva da diversi anni, da quando aveva 4 o 5 anni. Quindi ho pensato di farle una sorpresa e di farla a tutti".

La cantante, 50 anni, ha spiegato l'organizzazione delle sue nozze a sorpresa: "Ho ordinato torta e bomboniere per il trentennale, facendo scrivere LP 30 - che poi sono anche le nostre iniziali con Paolo - poi ho tolto tutti i 30. L'abito di Paolo l'abbiamo ordinato su Internet, per il mio ho riciclato delle cose che avevo e altre le ho ordinate dicendo che avevo un white party. Ho invitato parenti e amici per la festa del 30ennale. Sono stata un po' con loro, poi a un certo punto io e Paolo siamo andati a cambiarci".

"Abbiamo fatto chiamare Paola quando eravamo già vestiti da sposi. Poi abbiamo fatto cambiare anche lei con un vestito che le avevo comprato in precedenza e ci siamo presentati così agli invitati. È stato bellissimo. Non vi dico le facce dei miei parenti. Lo consiglio a tutti", ha concluso l'artista.