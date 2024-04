"Tanti auguri amore mio": con queste parole Laura Pausini augura sui social buon compleanno al marito Paolo Carta, che compie 60 anni.

Laura Pausini e Paolo Carta si sono conosciuti nel 2005, quando il chitarrista è entrato nella band della cantante. Nel 2013 sono diventati genitori di Paola. Una gravidanza a lungo cercata. "Ci provavo da tanti anni e non veniva, tanto che alla fine ho pensato che non ci sarei più riuscita. Appena ingrassavo i giornali scrivevano che ero incinta; non è stato facile", aveva raccontato Laura Pausini a Verissimo.

Si sono sposati a marzo del 2023 a Solarolo, in Emilia-Romagna, dove è cresciuta la cantante.

Nel video sotto, la storia d'amore di Laura Pausini e Paolo Carta