Laura Pausini festeggia 20 anni con Paolo Carta: "Auguri amore"

Laura Pausini e Paolo Carta

Laura Pausini, 50 anni, festeggia 20 anni insieme al marito Paolo Carta, con cui nel 2013 ha avuto la figlia Paola. Per celebrare questo speciale anniversario, la cantante condivide sui social un carosello di foto che la ritraggono con il marito. "20 anni insieme e solo alcune delle mie foto preferite con te. Auguri amore", si legge a corredo della raccolta di foto.

Laura Pausini parla a Verissimo del marito Paolo Carta

Ospite a Verissimo, la cantante aveva parlato del marito Paolo Carta, 60 anni. "Io farò il possibile perché non finisca mai e so che anche Paolo ha questa intenzione. Ho fatto la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia, con l'uomo che volevo fosse il padre di mio figlio", aveva raccontato in quell'occasione.

Sempre a Verissimo, Laura Pausini aveva riservato dolci parole alla figlia Paola: "Mi ha insegnato tante cose, ci siamo dovuti organizzare. Quando siamo in tour in Europa non la faccio venire con me. La notte prendo un aereo e torno da lei, così la mattina quando va a scuola la vedo. Almeno non salta la scuola".