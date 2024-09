Lady Gaga e Michael Polansky, da Parigi a Venezia

Lady Gaga e Michael Polansky sembrano sempre più affiatati. Dopo le presentazioni ufficiali alle Olimpiadi di Parigi, l'attrice, 38 anni, è arrivata alla Mostra del Cinema di Venezia, accompagnata dall'imprenditore, 46 anni.

Lady Gaga presenta a Venezia Joker: Folie à Deux di Todd Phillips in cui la pop star e attrice recita al fianco di Joaquin Phoenix. In attesa del suo red carpet, l'attrice è stata immortalata dagli obiettivi dei fotografi al suo arrivo in Laguna insieme al compagno, a cui sarebbe legata dal 2019. Il suo look - un mini abito nero a pois bianchi con un maxi fiocco - è stato impreziosito da un anello che non è passato inosservato e che secondo molti è una conferma del fidanzamento ufficiale della coppia.

Delle imminenti nozze di Lady Gaga si era già parlato in occasione delle Olimpiadi di Parigi, quando l'attrice e cantante ha presentato Michael Polansky come suo fidanzato al primo ministro francese Gabriel Attal. La notizia del fidanzamento era stata confermata da People, secondo cui la coppia sta organizzando, in segreto, il matrimonio.