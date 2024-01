La doppia vita del calciatore Kyle Walker con due famiglie e cinque figli

Il calciatore del Manchester City e della nazionale inglese Kyle Walker conduceva una doppia vita: a Prestbury, nel Cheshire, viveva con sua moglie Annie Kilner - che sarebbe in attesa del loro quarto figlio - a Brighton incontrava l'amante Lauryn Goodman con cui ha avuto due figli di tre anni e sei mesi.

Una distanza di 400 chilometri che Kyle Walker percorreva regolarmente per essere presente con entrambe le famiglie, le quali andavano a trovarlo anche a Manchester, dove gioca nel Manchester City nel ruolo di difensore.

A rendere pubblica la vicenda è stata la stessa Lauryn Goodman in un'intervista al Sun. La 32enne ha raccontato di aver ritenuto giusto, a un certo punto, informare la moglie di Kyle Walker della doppia vita del marito.

"La mia intenzione non era ferire Annie, ma ho dovuto dirglielo io, visto che Kyle non trovava il coraggio di farlo", afferma Lauryn Goodman al tabloid.

Nell'intervista, la 32enne spiega infatti di aver chiesto più volte al calciatore di parlare alla moglie dei suoi due figli nati fuori dal loro matrimonio, in particolare della loro secondogenita di cui Annie era totalmente all'oscuro.

Mentre il primo figlio di Lauryn Goodman e Kyle Walker è nato nel periodo in cui il calciatore e l'allora fidanzata (diventata moglie nel 2021) si erano lasciati, la secondogenita è venuta alla luce durante il matrimonio del difensore con Annie Kilner. "Nostra figlia non può essere un segreto, è un essere umano", afferma Lauryn nell'intervista, per spiegare le ragioni per cui ha chiamato la moglie dell'ex amante.

Lauryn racconta che Annie non le ha creduto subito: "Ho dovuto mostrarle il test del Dna".

Nell'intervista la 32enne ha anche spiegato perché si fosse legata a un uomo impegnato: "Kyle mi ha raccontato molte bugie. Ha negato persino le notizie della stampa sul suo imminente matrimonio, mi diceva 'non è come scrivono'".

Kyle Walker e Annie Kilner, 31 anni, si sono sposati nel 2021 e hanno tre figli. Secondo quanto riportano diversi giornali, Annie sarebbe in attesa del loro quarto figlio.

Dopo le rivelazioni di Lauryn Goodman, Annie Kilner ha chiesto la separazione dal marito. Kyle Walker sui social si è scusato pubblicamente con l'ormai ex moglie.

"Annie è una donna fantastica. Posso solo chiederle scusa per il dolore che le ho causato. È stata parte della mia vita per tanto tempo e lo rimarrà per sempre per il bene dei nostri figli", ha scritto il calciatore su Instagram.